НХЛ назвала несправедливым отстранение сборной Израиля от турниров IIHF

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обратилась к Международной федерации хоккея (IIHF) с призывом принять все необходимые меры для того, чтобы национальная сборная Израиля была вновь допущена до международных турниров.
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