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Вооруженные силы Грузии готовятся к переходу под управление НАТО

Вооруженные силы Грузии готовятся к переходу под управление НАТО

В Министерстве обороны Грузии рассказали о том, что совместным центром подготовки и оценки НАТО-Грузия завершены мероприятия по подготовке наблюдателей контролеров в рамках программы Североатлантического альянса «IOCT», пишет издание «Взгляд».

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