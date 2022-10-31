Вооруженные силы Грузии готовятся к переходу под управление НАТО

В Министерстве обороны Грузии рассказали о том, что совместным центром подготовки и оценки НАТО-Грузия завершены мероприятия по подготовке наблюдателей контролеров в рамках программы Североатлантического альянса «IOCT», пишет издание «Взгляд».
В Министерстве обороны Грузии рассказали о том, что совместным центром подготовки и оценки НАТО-Грузия завершены мероприятия по подготовке наблюдателей контролеров в рамках программы Североатлантического альянса «IOCT», пишет издание «Взгляд».
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