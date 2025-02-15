Раскрыто, как Запад может развязать войну на Кавказе

Политолог Шевцов: Запад может использовать Абхазию для войны на Кавказе Спорные моменты в отношениях России и Абхазии не являются критичными, но могут быть использованы западными силами, выразил мнение в беседе с NEWS.
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