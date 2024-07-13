Этот таинственн...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Этот таинственный мир

123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Между Землей и Луной можно разместить все планеты Солнечной системы

Между Землей и Луной можно разместить все планеты Солнечной системы

Луна находится в среднем на расстоянии 384 400 км. Насколько это много? Это 30 Земель.Если вам слишком трудно в это поверить, то простым и легким подсчетом можно сложить диаметры остальных семи планет и проверить, как это соотносится с 384 400 км.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх