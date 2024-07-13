Между Землей и Луной можно разместить все планеты Солнечной системы

Луна находится в среднем на расстоянии 384 400 км. Насколько это много? Это 30 Земель.Если вам слишком трудно в это поверить, то простым и легким подсчетом можно сложить диаметры остальных семи планет и проверить, как это соотносится с 384 400 км.