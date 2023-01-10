Госдеп США: поставками бронетехники Вашингтон хочет изменить ситуацию на Украине

Предоставляя военную помощь Киеву, Соединенные Штаты стремятся изменить текущую динамику конфликта в Украине, заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс.
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