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Госдеп США: поставками бронетехники Вашингтон хочет изменить ситуацию на Украине

Госдеп США: поставками бронетехники Вашингтон хочет изменить ситуацию на Украине

Предоставляя военную помощь Киеву, Соединенные Штаты стремятся изменить текущую динамику конфликта в Украине, заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс.

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