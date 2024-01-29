Диана Панченко: Как Бен Ходжес управляет армией Украины

Предлагаю сегодня проследить кто «руководит» войной в Украине. Стратег, идеолог, генерал НАТО, американский отставной офицер армии США, занимавший должность КОМАНДУЮЩИЙ АРМИЕЙ США В ЕВРОПЕ – Фредерик Бенджамин БЕН ХОДЖЕС.
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