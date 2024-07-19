НП Наталья Павлова В десятилетнюю годовщину катастрофы MH-17 Малайзия лидирует в симпатиях к России. Может потому, что в Малайзии прекрасно понимают, КТО сбил МН-17?

Natalija Osminina Вернее, еще первый Малазийский - Boeing 777, выполнявший рейс MH370. Он пропал 8 марта 2014 года, на его борту находились 239 человек, в основном граждан Китая. Этот самолет американцы посадили на базу Сан Диего и потом использовали с теми же мертвыми людьми над Донбассом.