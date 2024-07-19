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В десятилетнюю годовщину катастрофы MH-17 американцы выяснили, что Малайзия лидирует в симпатиях к России

В десятилетнюю годовщину катастрофы MH-17 американцы выяснили, что Малайзия лидирует в симпатиях к России

Политнавигатор Μaлaйɜия вοɜглaвилa cпиcοκ cтpaн c нaибοлee блaгοпpиятным οтнοшeниeм κ Ροccии, гдe 57% οпpοшeнныx мaлaйɜийцeв выpaɜили οчeнь пοɜитивнοe мнeниe ο Ροccийcκοй Φeдepaции.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
В десятилетнюю годовщину катастрофы MH-17 Малайзия лидирует в симпатиях к России. Может потому, что в Малайзии прекрасно понимают, КТО сбил МН-17?
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12 час.
Natalija Osminina
Вернее, еще первый Малазийский - Boeing 777, выполнявший рейс MH370. Он пропал 8 марта 2014 года, на его борту находились 239 человек, в основном граждан Китая. Этот самолет американцы посадили на базу Сан Диего и потом использовали  с теми же мертвыми людьми над Донбассом.
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12 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Все давно знают что мн 17 сбили хохлы. Исчезли главные свидетели диспетчер и пилот хохляцких ввс. Они давно мертвые. В то время презик усраины чекушка петро получил приказ от макаки обамы сбить боинг а потом вину свалить на Россию.
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11 час.

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