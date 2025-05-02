В России допустили провокации ВСУ в курском приграничье

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Командир бригады с позывным Баркас заявил, что бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ готовы к возможным провокациям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным.