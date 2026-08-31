Маск колеблется? Разрешения использовать Starlink для ударов вглубь России всё ещё нет — СМИ

Американский предприниматель Илон Маск всё ещё не разрешает киевскому режиму использовать спутниковую систему Starlink при атаках БПЛА вглубь России.
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