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Маск колеблется? Разрешения использовать Starlink для ударов вглубь России всё ещё нет — СМИ

Маск колеблется? Разрешения использовать Starlink для ударов вглубь России всё ещё нет — СМИ

Американский предприниматель Илон Маск всё ещё не разрешает киевскому режиму использовать спутниковую систему Starlink при атаках БПЛА вглубь России.

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