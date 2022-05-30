«Ситуация патовая»: немецкий аналитик прокомментировал перспективы конфликта на Украине

Немецкий политолог и военный аналитик Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене убежден, что Россия перейдет к серьезным переговорам лишь в том случае, если начнет терпеть поражение в военной операции.
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