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Царьград

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"Это публичная смерть США": Иран показал России, как вести свою СВО. Трамп повышает ставку до ядерной

"Это публичная смерть США": Иран показал России, как вести свою СВО. Трамп повышает ставку до ядерной

Иран бомбили много дней подряд, а вскоре он вдруг вывел из строя ПВО противника, которого считали непобедимым.

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