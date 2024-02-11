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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Врач подтвердила прогрессирующую деменцию Байдена: главное за сутки

Врач подтвердила прогрессирующую деменцию Байдена: главное за сутки

МОСКВА, 11 февраля, ФедералПресс. Профессор Марти Макари заявила о наличии деменции у лидера США Джо Байдена, президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку на фоне скандала с помилованием участника дела о педофилии, а во Франции заявили, что НАТО пришло в бешенство от интервью Путина Карлсону.

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