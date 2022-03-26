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Первый представитель Казахстана в лыжном двоеборье на ОИ Ракпаров: «Мы по четыре года до ОИ можем не получать экипировку нормальную. Я в одних ботинках прыгал около четырех лет»

Первым в истории представитель Казахстана в лыжном двоеборье на ОИ Чингиз Ракпаров рассказал о состоянии спорта в стране.

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