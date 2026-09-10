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Регионы России

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Канада расширила санкционный список по России, включая восьмерых физических лиц

Канада расширила санкционный список по России, включая восьмерых физических лиц

Канада расширила санкционный список, введя ограничения в отношении восьми физических лиц из России, среди которых руководитель Росмолодежи Григорий Гуров и глава МЧС России Александр Куренков.

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