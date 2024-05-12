Гагарина высказалась о подлом поступке Брежневой — дело касается Меладзе

Певица откровенно высказалась на тему отношений с продюсером. Полина Гагарина кадр YouTubeПолина Гагарина дождалась развода Константина Меладзе с Верой Брежневой и наконец-то раскрыла правду о своем отношении к экс-солистке «ВИА Гры».
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