Гагарина высказалась о подлом поступке Брежневой — дело касается Меладзе

Певица откровенно высказалась на тему отношений с продюсером. Полина Гагарина кадр YouTubeПолина Гагарина дождалась развода Константина Меладзе с Верой Брежневой и наконец-то раскрыла правду о своем отношении к экс-солистке «ВИА Гры».