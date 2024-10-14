Обнаружены доказательства существования внеземной высокоразвитой цивилизации, заявил документалист Холланд

Саймон Холланд / © Daily Mail По словам Холланда, которого процитировало издание Daily Mail, он получил информацию от неназванного источника в некоммерческом исследовательском проекте Breakthrough Listen по поиску потенциальных сигналов от внеземных разумных цивилизаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии