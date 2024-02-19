Первый стих Высоцкого был посвящён Сталину

Первое стихотворение Владимира Высоцкого, написанное им в 1953 году, посвящено было И.В. СталинуВокруг имени Владимира Высоцкого ходило много слухов и легенд, потому что зрителям и слушателям было трудно поверить, что сам он никогда не воевал, не летал в космос, не был шахтером, не сидел в тюрьме, - ведь все, о чем бы он ни пел, было так убедительно, как будто автор все это пережил сам.