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Закон и Порядок

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Первый стих Высоцкого был посвящён Сталину

Первый стих Высоцкого был посвящён Сталину

Первое стихотворение Владимира Высоцкого, написанное им в 1953 году, посвящено было И.В. СталинуВокруг имени Владимира Высоцкого ходило много слухов и легенд, потому что зрителям и слушателям было трудно поверить, что сам он никогда не воевал, не летал в космос, не был шахтером, не сидел в тюрьме, - ведь все, о чем бы он ни пел, было так убедительно, как будто автор все это пережил сам.

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