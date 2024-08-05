Проект семейства БПЛА Gambit от компании GA-ASI Концепт БПЛА Gambit, показанный в марте 2022 г.Несколько лет назад американская компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
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Проект семейства БПЛА Gambit от компании GA-ASI Концепт БПЛА Gambit, показанный в марте 2022 г.Несколько лет назад американская компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
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