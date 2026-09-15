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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юниор «Ауди» Слэйтер перейдет в «Формулу-2» в 2027-м

Пилот молодежной программы «Ауди» Фредди Слэйтер, который провел этот сезон с командой « Трайдент » в «Ф-3», станет гонщиком «Инвикты» в «Ф-2» в следующем году.

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