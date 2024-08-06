"Буран" в Верхней Пышме

Один из уцелевших "Буранов" будет сохранен в музее в Верхней Пышме.Готовый на 50% корпус уже перевезли в Верхнюю Пышму, где будут готовить к экспонированию на постоянной выставке посвященной отечественной космонавтики.
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