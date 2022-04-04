Морской авиации Тихоокеанского флота исполнилось 90 лет со дня основания

Ежедневно лётчики Морской авиации флота выполняют задачи по поисково-спасательному обеспечению деятельности сил флота, десантированию подразделений морской пехоты и специальных групп, ведению воздушной разведки.
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