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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Гомоляко: «Радулов – уникум. Феномен Александра в здоровом образе жизни и в правильной подготовке. Это человек, который любит хоккей, он одержим игрой»

Экс-спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о том, что форвард « Локомотива » Александр Радулов достиг отметки 300 голов в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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