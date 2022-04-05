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Замглавы Совбеза РФ Медведев: Украину, преобразившуюся ментально в Третий рейх, постигнет та же судьба

Замглавы Совбеза РФ Медведев: Украину, преобразившуюся ментально в Третий рейх, постигнет та же судьба

Украину, которая преобразилась ментально в Третий рейх, постигнет та же судьба. С соответствующим прогнозом в своем Telegram-канале выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России.

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