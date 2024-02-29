Администрация Воронежа: В сторону города летят пять беспилотников

Воронежская горадминистрация поделилась сведениями о том, что находящимся на дежурстве войскам ПВО Вооружённых сил Российской Федерации удалось выявить в воздушном пространстве пять боевых БПЛА, которые подлетают к городской территории.
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