Нефть дешевеет на фоне данных о сильном росте запасов в США

(Рейтер) - Цены на нефть идут вниз в среду, так как отраслевые данные указали на сильный рост запасов нефти и дистиллятов в США - крупнейшем мировом потребителе нефти, а давление на ОПЕК и союзников, от которых ждут наращивания добычи, усилилось.