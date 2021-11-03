Трейдер Старт 2016

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Нефть дешевеет на фоне данных о сильном росте запасов в США

Нефть дешевеет на фоне данных о сильном росте запасов в США

(Рейтер) - Цены на нефть идут вниз в среду, так как отраслевые данные указали на сильный рост запасов нефти и дистиллятов в США - крупнейшем мировом потребителе нефти, а давление на ОПЕК и союзников, от которых ждут наращивания добычи, усилилось.

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