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Вильфанд предсказал в России морозы до минус 40-50 градусов

Вильфанд предсказал в России морозы до минус 40-50 градусов

Аномально холодная погода ожидается в некоторых российских регионах в ближайшие дни. Россиянам предстоит пережить 50-градусные морозы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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