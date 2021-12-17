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Математик вычислил, когда заболеваемость в Москве сведётся к нулю

Математик вычислил, когда заболеваемость в Москве сведётся к нулю

Ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов просчитал, как изменится заболеваемость коронавирусом, если маски будет носить всё население.

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