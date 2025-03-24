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Закон, порядок, государство

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Урок мужества для учеников школы дополнительного образования провёл военнослужащий ВКС России в Воронежской области

Урок мужества для учеников школы дополнительного образования провёл военнослужащий ВКС России в Воронежской области

Мероприятие состояло из теоретической и практической части, в ходе которой учащиеся узнали об основах оказания первой медицинской помощи, а также смогли получить исчерпывающие ответы на заданные вопросы.

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