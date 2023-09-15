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Борис Ротенберг: все пилоты, которые у нас ездили в Европе и в мире, едут в РСКГ

Борис Ротенберг: все пилоты, которые у нас ездили в Европе и в мире, едут в РСКГ

СМП РСКГОснователь программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг сообщил, что российский автоспорт не потерял от санкций Международной автофедерации FIA и даже получил прирост в пилотах, участвующих в российских сериях.

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