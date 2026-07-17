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Царьград

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Соцфонд с августа повысит пенсии трём категориям граждан

Соцфонд с августа повысит пенсии трём категориям граждан

В августе Соцфонд проведёт автоматический перерасчёт выплат для нескольких категорий получателей. Посещение клиентской службы и написание заявлений не потребуются — все изменения будут выполнены в беззаявительном порядке.

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