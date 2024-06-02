Российские ракеты средней дальности могут появиться под боком восточноазиатских сателлитов США

Фото: Политнавигатор Министр Лавров предупреждает, что при размещении Вашингтоном ракет в АТР Москва ответит конкретными мерами ядерного сдерживания Уже не первый раз МИД РФ делает заявления о том, что в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия примет меры в области ядерного сдерживания.