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Российские ракеты средней дальности могут появиться под боком восточноазиатских сателлитов США

Российские ракеты средней дальности могут появиться под боком восточноазиатских сателлитов США

Фото: Политнавигатор Министр Лавров предупреждает, что при размещении Вашингтоном ракет в АТР Москва ответит конкретными мерами ядерного сдерживания Уже не первый раз МИД РФ делает заявления о том, что в случае размещения США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия примет меры в области ядерного сдерживания.

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