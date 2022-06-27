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Ловрен о долгом восстановлении от травмы: «У меня необычная нога — одна на миллион. Две кости в ноге»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о восстановлении от травмы. — Когда именно ждать вашего возвращения в общую группу? — Я уже работаю на поле с мячом, следующие десять дней буду заниматься вместе с командой и набирать физическую форму.

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