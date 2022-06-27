Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о восстановлении от травмы. — Когда именно ждать вашего возвращения в общую группу? — Я уже работаю на поле с мячом, следующие десять дней буду заниматься вместе с командой и набирать физическую форму.