Российские ученые нашли простой и надежный способ узнать, как люди воспринимают вкусы

Исследование опубликовано в журнале Food Quality and Preference. Как мы ощущаем вкус? Почему одни продукты приносят удовольствие, а другие вызывают безразличие или даже отторжение? Наука уже знает, что это связано с активацией определенных областей мозга, которые обрабатывают наше восприятие вкуса и эмоций.