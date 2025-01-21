Российские ученые нашли простой и надежный способ узнать, как люди воспринимают вкусы

Исследование опубликовано в журнале Food Quality and Preference. Как мы ощущаем вкус? Почему одни продукты приносят удовольствие, а другие вызывают безразличие или даже отторжение? Наука уже знает, что это связано с активацией определенных областей мозга, которые обрабатывают наше восприятие вкуса и эмоций.
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