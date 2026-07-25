Погода в России через 15 лет: Самый спорный и опасный прогноз. Как отметил климатолог Алексей Карнаухов, те природные изменения, которые мы сейчас наблюдаем, на самом деле лишь разминка по сравнению с теми возможными проблемами, которые нас ждут впереди.