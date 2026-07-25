Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

Погода в России через 15 лет: Самый спорный и опасный прогноз

Погода в России через 15 лет: Самый спорный и опасный прогноз

Погода в России через 15 лет: Самый спорный и опасный прогноз. Как отметил климатолог Алексей Карнаухов, те природные изменения, которые мы сейчас наблюдаем, на самом деле лишь разминка по сравнению с теми возможными проблемами, которые нас ждут впереди.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии