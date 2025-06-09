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Калужские новости

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В калужской горуправе рассказали, какие светофоры модернизируют в первую очередь

В калужской горуправе рассказали, какие светофоры модернизируют в первую очередь

В калужской горуправе, ссылаясь на данные областного правительства. рассказали о замене в областном центре 7 светофоровВ данный момент в Калуге модернизируются светофоры на перекрестках улиц Баженова и Набережной, Ленина и Кутузова, Карла Либкнехта и Складской, а также улиц Луначарского, Кутузова и Салтыкова-Щедрина.

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