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В Петербурге произошла драка между депутатами из-за детских площадок

В Петербурге произошла драка между депутатами из-за детских площадок

В пятницу в муниципалитете «Правобережный» в Санкт-Петербурге произошел конфликт между депутатами, вызванный разногласиями по поводу финансирования детских площадок.

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