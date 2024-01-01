При Сталине было лучше? Интервью с человеком, который реально жил в 1930х.

Я не сталинист,и не антисталинист - как историк по образованию стараюсь быть объективным. Сталин управлял страной в ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ВРЕМЯ - а сколько дерьма в такое время "всплывает" - мы СЕГОДНЯ видим! Естественно приходится быть твёрдым до ЖЕСТОКОСТИ, порой чрезмерной,но это видно только спустя некоторое время - а уж в спокойные-то времена - вообще кажется каким-то ЗВЕРСТВОМ !!! Помню,как в относительно спокойные,ещё в советские,перестроечные времена, когда Сталина уже считали исчадьем ада, всё ржали: "Может ли нормальный человек предположить,что Грузия будет отдельным от нас государством"? Или: "Что за мания преследования такая - "действующая ПРОТИВ НАС польская разведка"? Нагнеталось ироническое отношение к "СОВЕТСКОЙ ШПИОНОМАНИИ" - а чем это кончилось? В МИРНОЕ ВРЕМЯ свою страну - СССР - про...спали,хотя во время тяжелейшей Великой Отечественной войны даже сколько-нибудь значительных терактов в своём глубоком тылу не допустили! Естественно у Сталина не могло не быть ошибок и они,как и его положение в обществе - ГИГАНТСКИЕ !!! Но я люблю пословицу: "Враг моего врага - мой друг"! А КТО ЕГО РУГАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ?! Помню - Гоблин-Пучков, которого я уважаю, хотя и не всегда с ним согласен, но с этим его доводом СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ, говоря об Аракчееве, сказал, вроде: "Чем ХУЖЕ у нас человек описан,тем ЛУЧШЕ он оказывается,если глубже копнуть историю"! Помимо ОТКРЫТОЙ заграничной пропаганды - естественно заинтересованной в ослаблении государства-конкурента - тут есть и ещё один фактор. Я обратил на него внимание, но описания его нигде не встречал - пардон за нескромность,но это,я считаю - моё "открытие"! Пишут-то НЕДОВОЛЬНЫЕ, довольные НЕ ПИШУТ !!! Прищемил "фаберже" Грозный Курбскому - тот и расписАлся! А большинство населения крестьянской тогда России МОЛЧАЛО - может - ДОВОЛЬНО БЫЛО ?! Ну - тут можно СПРАВЕДЛИВО мне возразить - дескать, крестьяне тогда неграмотные были,потому и не писАли! Отвечу - ещё я обратил внимание на то, что при "ненавистных тиранах" НАРОДНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ НЕ БЫЛО !!! А это уже никак с неграмотностью не свяжешь! Что-то я не слышал о бунтах при Иване Грозном, Александре III, укрепившемся Сталине, и т.д.! Зато при "либеральнейших", "мягчайших" Алексее Михайловиче (в истории и известном,как "Тишайший") - и "медный бунт", и Раскол, и разинщина; почитательница Вольтера Екатерина II - пугачёвщина; "Освободителя" Александра II ВООБЩЕ ГРОХНУЛИ - и т.д.,и т.п.!

МГ

Малик Гумеров

Со Сталиным воюет враг Руси , СССР , России = руской цивилизации ! Сталин отбросил планы мирового закулисья в отношении России почти на 70 лет ! ///В рамки глобальных планов мировой мафии Россию смогли загнать только с итогами 90-х - ЛИШИЛИ СУВЕРЕНИТЕТА , РАЗГРАБИЛИ , ЗАГНАЛИ В СТАТУС СЫРЬЕВОГО ПРИДАТКА ЗАПАДА , НАСАДИЛИ и ЗАПУСТИЛИ ПРОЦЕССЫ ДЕГРАДАЦИИ ОБЩЕСТВА ... , ... и т.д. Россия сегодня высунула только голову с этой ямы с дерьмом , куда его столкнули в 90-е ! Ноги , тело ... еще в этом дерьме ... . Снова идут тяжелые процессы - война во всех сферах жизни - БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РУСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ - АНАЛОГИЧНО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ !!!/// Тем самым сохранил государственность , сохранил народ от уничтожения ! Этого ему враги не могут простить даже сегодня - воюют с ним и с мертвым , и он даже с того света их побеждает ! Чтобы концепция Сталинского социализма , народовластия , абсолютного Суверенитета страны .... не повторилась уже в России = враг всеми доступными средствами стремится оболгать эпоху Сталинизма , навешать инсинуации и откровенную ложь , лживые трактовки и понимание происходивших процесссов , .... вообще - стремится вычистить из истории и из памяти народа эпоху Сталинского Возрождения Державы ! Кто подхватыавает эти сатаниские технологии очернения Сталина , по своей тупости он это делает , по зомбированности , или от своей сущности откроаенного русофоба - КАКАЯ РАЗНИЦА , он автоматом становится в стан врага - становится солдатом врага против руской цивилизации ! Какая разница , враг стреляет или оболваненный холуй врага ? Вон сегодня - бендеровщина стреляет по Руси из пушек и танков ! А внутренний враг - олигархат , либерастия , элитки , власовщитна во власти и в армии .... снабжают эту беэндеровщину - армию врага топливом , финансируют , создают условия для диверсий , и т.д. - делаю все в интересах врага ! Этот внутренний враг кратно опаснее внешнего врага с оружием в руках ! Сегодня идет война на уничтожение Руси-России-народа , а через внутренних врагов она идет за счет ресурсов и финансов самой же России !!! Анти Сталинист такой же враг Руси и народа , холуй врага ! Даже опаснее чем вся свора власовщины во власти и в армии , олигархат .... и т.д. обслуживающие бэндеровщину ! Вы с потрохами проявились как Анти Сталинист - что автоматом переводит вас в русофоба - врага России и народа ! По глупости , по тупости , или другим причинам - по херам - от этого России - народу не легче , что по ней - в его спину стреляют его же т. н. граждане ! То же самое делает олигархат России - снабжает бэнедеровщину топливом на росионскую нефть ! То же самое делает ЦБ финансируя Украину ! То же самое делает оголтелая власовщина во власти и в армии , создавая условия для диверсий врага .... , условия чтобы все импортное вооружение доходило до фронтов и начинало стрелять по нашим солдатам ..... и т.д. и т.д.. Вот и получаем итог = вы такой же солдат врага против Руси-народа , ничем не хуже чем генерал власовец в армии работающий на врага .... как диверсанты врага внутри РФ !!!