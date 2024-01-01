Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Не дождетесь!В 2024-м, Путин "...
  • Олег Самойлов
    падали пшековской по погонялу Stas Guzowskij сообщЮ, что замполитом пограничной заставы на Мургабе я был ЦЕЛЫХ ЧЕТЫРЕ...«Стадо» из 18 мил...
  • Леонид Попивняк
    ....ну да....)))))....стоишь себе в очереди пару часов за "синей птицей"и думаешь о спокойной жизни)))))))))Почему я не вынош...

При Сталине было лучше? Интервью с человеком, который реально жил в 1930х.

При Сталине было лучше? Интервью с человеком, который реально жил в 1930х.

Мой сегодняшний собеседник - Марина Николаевна Л., профессор на пенсии. Ее отец, ученый и инженер, обеспечил первый в истории беспосадочный перелет самолета В.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Я не сталинист,и не антисталинист - как историк по образованию стараюсь быть объективным. Сталин управлял страной в ОЧЕНЬ ТРУДНОЕ ВРЕМЯ - а сколько дерьма в такое время &quot;всплывает&quot; - мы СЕГОДНЯ видим! Естественно приходится быть твёрдым до ЖЕСТОКОСТИ, порой чрезмерной,но это видно только спустя некоторое время - а уж в спокойные-то времена - вообще кажется каким-то ЗВЕРСТВОМ !!! Помню,как в относительно спокойные,ещё в советские,перестроечные времена, когда Сталина уже считали исчадьем ада, всё ржали: &quot;Может ли нормальный человек предположить,что Грузия будет отдельным от нас государством&quot;? Или: &quot;Что за мания преследования такая - &quot;действующая ПРОТИВ НАС польская разведка&quot;? Нагнеталось ироническое отношение к &quot;СОВЕТСКОЙ ШПИОНОМАНИИ&quot; - а чем это кончилось? В МИРНОЕ ВРЕМЯ свою страну - СССР - про...спали,хотя во время тяжелейшей Великой Отечественной войны даже сколько-нибудь значительных терактов в своём глубоком тылу не допустили! Естественно у Сталина не могло не быть ошибок и они,как и его положение в обществе - ГИГАНТСКИЕ !!! Но я люблю пословицу: &quot;Враг моего врага - мой друг&quot;! А КТО ЕГО РУГАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ?! Помню - Гоблин-Пучков, которого я уважаю, хотя и не всегда с ним согласен, но с этим его доводом СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ, говоря об Аракчееве, сказал, вроде: &quot;Чем ХУЖЕ у нас человек описан,тем ЛУЧШЕ он оказывается,если глубже копнуть историю&quot;! Помимо ОТКРЫТОЙ заграничной пропаганды - естественно заинтересованной в ослаблении государства-конкурента - тут есть и ещё один фактор. Я обратил на него внимание, но описания его нигде не встречал - пардон за нескромность,но это,я считаю - моё &quot;открытие&quot;! Пишут-то НЕДОВОЛЬНЫЕ, довольные НЕ ПИШУТ !!! Прищемил &quot;фаберже&quot; Грозный Курбскому - тот и расписАлся! А большинство населения крестьянской тогда России МОЛЧАЛО - может - ДОВОЛЬНО БЫЛО ?! Ну - тут можно СПРАВЕДЛИВО мне возразить - дескать, крестьяне тогда неграмотные были,потому и не писАли! Отвечу - ещё я обратил внимание на то, что при &quot;ненавистных тиранах&quot; НАРОДНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ НЕ БЫЛО !!! А это уже никак с неграмотностью не свяжешь! Что-то я не слышал о бунтах при Иване Грозном, Александре III, укрепившемся Сталине, и т.д.! Зато при &quot;либеральнейших&quot;, &quot;мягчайших&quot; Алексее Михайловиче (в истории и известном,как &quot;Тишайший&quot;) - и &quot;медный бунт&quot;, и Раскол, и разинщина; почитательница Вольтера Екатерина II - пугачёвщина; &quot;Освободителя&quot; Александра II ВООБЩЕ ГРОХНУЛИ - и т.д.,и т.п.!
Ответить
1 час.
Малик Гумеров
Бывает .... , что есть повод для размышлений !   Каждый может и ошибаться(только  дураки и зомби не ошибаются!) ... и  пересматривать свое миропонимание !   УДАЧИ !
Ответить
56 мин.
МГ
Малик Гумеров
Со Сталиным воюет  враг  Руси , СССР , России = руской цивилизации !   Сталин  отбросил планы мирового закулисья в отношении России почти на 70 лет !   ///В рамки глобальных планов  мировой мафии Россию  смогли загнать  только  с итогами  90-х - ЛИШИЛИ СУВЕРЕНИТЕТА , РАЗГРАБИЛИ , ЗАГНАЛИ В СТАТУС СЫРЬЕВОГО ПРИДАТКА ЗАПАДА  ,  НАСАДИЛИ и ЗАПУСТИЛИ  ПРОЦЕССЫ  ДЕГРАДАЦИИ ОБЩЕСТВА ... , ... и т.д.    Россия сегодня   высунула только голову с  этой ямы с дерьмом , куда его столкнули в 90-е !  Ноги , тело  ... еще в этом дерьме ... . Снова идут тяжелые процессы   - война во всех сферах жизни - БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РУСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ - АНАЛОГИЧНО  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  !!!///      Тем самым сохранил государственность , сохранил народ от уничтожения !                  Этого  ему  враги не могут простить даже сегодня - воюют с ним и с мертвым  , и он даже   с того света  их побеждает !                            Чтобы   концепция  Сталинского социализма , народовластия  , абсолютного Суверенитета страны .... не повторилась уже в России =  враг всеми доступными средствами стремится оболгать эпоху Сталинизма , навешать инсинуации  и откровенную ложь ,   лживые трактовки   и понимание происходивших процесссов ,   .... вообще - стремится  вычистить  из истории  и из памяти народа  эпоху Сталинского Возрождения Державы !                             Кто  подхватыавает  эти  сатаниские технологии очернения Сталина ,  по своей тупости  он это делает , по  зомбированности ,  или  от  своей сущности  откроаенного русофоба - КАКАЯ РАЗНИЦА ,  он  автоматом  становится  в стан врага - становится солдатом врага против руской цивилизации !                                           Какая разница  , враг   стреляет   или оболваненный холуй врага ?                                                                                                           Вон сегодня - бендеровщина  стреляет  по Руси   из пушек и танков !       А внутренний враг - олигархат , либерастия , элитки , власовщитна во власти и в армии  ....   снабжают  эту беэндеровщину - армию врага   топливом , финансируют , создают условия для диверсий , и т.д. - делаю все  в интересах врага !                                                  Этот внутренний враг  кратно опаснее  внешнего врага с оружием в руках !       Сегодня идет война на уничтожение Руси-России-народа  ,  а через внутренних врагов  она идет за счет ресурсов и финансов самой же России !!!                                                               Анти Сталинист  такой же враг  Руси и народа   , холуй врага !      Даже опаснее  чем   вся свора власовщины во власти и в армии , олигархат .... и т.д.  обслуживающие  бэндеровщину !                         Вы с потрохами проявились как Анти Сталинист - что автоматом переводит вас  в русофоба - врага России и народа !        По глупости , по тупости ,  или другим причинам - по херам - от этого  России - народу не легче   , что по ней  - в его спину   стреляют  его же  т. н. граждане !                                                           То же самое делает олигархат России - снабжает бэнедеровщину топливом на росионскую нефть !                                  То же самое делает ЦБ  финансируя Украину !                                   То же самое делает  оголтелая власовщина  во власти и в армии  , создавая условия для диверсий врага .... ,  условия чтобы все импортное вооружение доходило до фронтов и начинало стрелять по нашим солдатам ..... и т.д. и т.д..                                            Вот и получаем  итог = вы такой же солдат врага  против Руси-народа , ничем не хуже чем   генерал  власовец в армии работающий  на врага .... как диверсанты врага внутри РФ  !!!
Ответить
31 мин.

Картина дня

наверх