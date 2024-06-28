Politico: провал Байдена на дебатах напугал Демократическую партию

Алексей Тан

Демократы заговорили о замене Байдена. Что он и Трамп сказали на дебатах о России================ ЧЁРНЫЙ ПЁС устроил ШОУ с выбором... своей левой стороны и правой стороны.... А какая это сторона (чёрного пса) лучше?... а испражнения и ДУХ... "чёрного пса"... находятся Палестина и Украина.... И где этот "запашок"... более ароматен?... в Газе или на Донбассе???... как бы спрашивает... ПЁС ЧЁРНЫЙ.... А все иудейские СМИ ТВ... визжат от восторга.... АХ КАКОЕ ШОУ!!!.