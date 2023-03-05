Уникальную карту молодежного паломнического проекта «Святые тропы» представили в Ленобласти

Цель движения – объединить путешествия и изучение истории. Участники молодежного туристическо-паломнического движения «Святые тропы» представили маршрут по Ленинградской области.
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