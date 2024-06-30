Глава ИИ-подразделения Microsoft считает законным обучение ИИ на любом контенте, находящемся в открытом доступе

Глава подразделения искусственного интеллекта Microsoft Мустафа Сулейман считает, что все материалы, опубликованные в Интернете, автоматически становятся общедоступными и могут быть свободно воспроизведены любым пользователем.
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