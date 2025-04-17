Чистый Четверг 2025: традиции и духовное значение самого важного дня Страстной недели Елена Галицкая17 апреля 2025 года православные христиане будут отмечать Чистый четверг, один из самых значимых и глубоких праздников Страстной недели.
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