С колёсами на выход: Китайские автобренды готовы покинуть рынок России

Причины кроются не в санкциях или иных ограничениях. Но у нас свои законы рынка.Ситуация с китайскими автобрендами в России действительно вызывает обеспокоенность, особенно на фоне экономических изменений и повышения утилизационного сбора.
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