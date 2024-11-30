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Царьград

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Власти Ростова назвали фейком сообщение о новогодней выплате в 10 тыс. рублей

Власти Ростова назвали фейком сообщение о новогодней выплате в 10 тыс. рублей

В последние дни в социальных сетях снова начали распространяться слухи о так называемой новогодней выплате в размере 10 тысяч рублей для всех жителей России.

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