Любители сумрака: 5 растений, которые можно посадить на даче в тени

Дачный участок — это то место, где сначала хорошо работаешь, а потом и хорошо отдыхаешь. Наслаждаться солнцем, баней, вкусной едой и свежим воздухом хочется в красоте, в этом деле отлично помогают цветы и кустарники.
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