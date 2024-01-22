Венгрия назвала "старым психозом" попытку выделить миллиарды евро на оружие Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дал оценку предложению Евросоюза ежегодно направлять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины .
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