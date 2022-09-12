Абхазии обвинила главу программы продовольственной организации ООН в сборе разведданных

Министерство иностранных дел Абхазии объявило гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных» в республике, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Инала Ардзинба.
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