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Мойка78.ру Новости СПб

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Профилактический рейд по машинам-"иностранцам" провела петербургская

Профилактический рейд по машинам-"иностранцам" провела петербургская Госавтоинспекция. Дорожная полиция проверил более двух тысяч авто и выписала 1218 протоколов.

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