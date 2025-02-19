Профилактический рейд по машинам-"иностранцам" провела петербургская Госавтоинспекция. Дорожная полиция проверил более двух тысяч авто и выписала 1218 протоколов.
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Профилактический рейд по машинам-"иностранцам" провела петербургская Госавтоинспекция. Дорожная полиция проверил более двух тысяч авто и выписала 1218 протоколов.