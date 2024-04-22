Макс Назаров: На Западе не собираются побеждать Путина. Нет никакого плана Б

Американский миллиардер Илон Маск косвенно обвинил власти США в продолжении «вечной войны». Так предприниматель прокомментировал в своей соцсети Х принятие Конгрессом США нового пакета военной помощи Украине.
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