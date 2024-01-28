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7дней.ru

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«Звучит утвердительно»: Барановская рассказала о свадьбе и рождении четвертого ребенка

«Звучит утвердительно»: Барановская рассказала о свадьбе и рождении четвертого ребенка

Бывшая возлюбленная Андрея Аршавина пооткровенничала с подписчиками. Юлия Барановская и Александр Гордон в кадре кадр шоуПоклонники Юлии Барановской постоянно пытают ее на тему личных отношений после расставания с Андреем Аршавиным.

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ГАЛИНА КНЯЗЕВА
алкашка
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