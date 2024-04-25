Суд приостановил деятельность клиники звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова

Клиника «IQ Plastique» Тимура Хайдарова приостановила работу на 90 дней.Арбитражный суд Москвы приостановил деятельность клиники «IQ Plastique» звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова на 90 суток.
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